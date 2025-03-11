Пассажиры рейса в Москву застряли в аэропорту Уфы из-за сломанного самолета. Об этом сообщает телеканал UTV в своем Telegram-канале.

По данным телеканала, борт Utair должен был вылететь 11 марта в 08:00 (06:00 по мск) в Москву из столицы Башкирии. Сначала причиной задержки рейса называли массовую атаку дронов на Московскую область. Однако и после того, как московские аэропорты открыли, самолет не вылетел.

«Мы приехали в аэропорт, вылет должен был быть в 8:00, после переносили каждые полчаса еще на полчаса. И потом в 14:00 нам объявили, что самолет, видимо, пока стоял, сломался. И приедет за нами самолет в 18:00 из Самары», — рассказали жители Уфы.

9 марта сотни пассажиров российских авиакомпаний застряли в аэропорту Сочи из-за сильного тумана.

До этого у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Речь идет о самолете, следовавшим по маршруту Ставрополь — Санкт-Петербург 7 марта.

Недавно суд отправил под арест авиадебошира из Алтайского края. Мужчина, находясь на борту самолета, следовавшего из Новосибирска в Петербург, нарушал общественный порядок. Он оскорблял пассажиров и пытался попасть в кабину пилота.

Ранее рейс из Таиланда в Россию задержали почти на сутки.