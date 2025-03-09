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У летевшего в Петербург самолета треснуло лобовое стекло

У летевшего в Петербург самолета треснуло лобовое стекло во время полета
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

У самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Подробности приводит Telegram-канал Aviaincident.

Речь идет о самолете, следовавшим по маршруту СтавропольСанкт-Петербург 7 марта. В ходе рейса экипаж доложил о растрескивании левой части лобового внешнего остекления со стороны командира воздушного судна.

Сигнал бедствия объявлен не был. Самолет благополучно приземлился в Петербурге.

Недавно суд отправил под арест авиадебошира из Алтайского края. Мужчина, находясь на борту самолета, следовавшего из Новосибирска в Петербург, нарушал общественный порядок. Он оскорблял пассажиров и пытался попасть в кабину пилота.

До этого другой пассажир устроил дебош на борту самолета из-за запрета сидеть около окна. Он достал нож и стал угрожать бортпроводникам. Неадекватное поведение мужчины засняли другие пассажиры.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» вынужденно посадили из-за дебоша пассажира.

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