В Москве мужчина с ножом напал на случайных прохожих и водителя маршрутки

В Москве мужчина набросился с ножом на случайных прохожих и водителя маршрутки

На западе Москвы правоохранительные органы задержали мужчину, который агрессивно повел себя на улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 21 февраля на Мосфильмовской улице. 54-летний мужчина вступил в конфликт с двумя прохожими и напал на них с ножом. Затем злоумышленник подошел к маршрутке, разбил стекло, а затем избил водителя. Что стало причиной конфликта, в ведомстве не уточнили.

Нарушителя общественного порядка задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина напал на водителя, а после угрожал ему расправой. Причиной конфликта стало то, что водитель не пропустил москвича на дороге. Пострадавший написал заявление в полицию.

Ранее в Москве сошлись в драке таксист и водитель общественного транспорта. Дерущихся у станции метро «Ховрино» мужчин сняли на видео прохожие.