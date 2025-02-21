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В Москве мужчина с ножом напал на случайных прохожих и водителя маршрутки

В Москве мужчина набросился с ножом на случайных прохожих и водителя маршрутки
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Прокуратура г. Москвы

На западе Москвы правоохранительные органы задержали мужчину, который агрессивно повел себя на улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 21 февраля на Мосфильмовской улице. 54-летний мужчина вступил в конфликт с двумя прохожими и напал на них с ножом. Затем злоумышленник подошел к маршрутке, разбил стекло, а затем избил водителя. Что стало причиной конфликта, в ведомстве не уточнили.

Нарушителя общественного порядка задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина напал на водителя, а после угрожал ему расправой. Причиной конфликта стало то, что водитель не пропустил москвича на дороге. Пострадавший написал заявление в полицию.

Ранее в Москве сошлись в драке таксист и водитель общественного транспорта. Дерущихся у станции метро «Ховрино» мужчин сняли на видео прохожие.

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