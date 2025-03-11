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В московском парке неадекватная женщина загасила сигарету о лицо чужого ребенка

В парке Москвы неадекватная женщина потушила сигарету о лицо трехлетней девочки
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Telegram-канал Осторожно, Москва

В московском парке неадекватная женщина напала на трехлетнюю девочку и потушила о ее лицо сигарету. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва» со ссылкой на родителей потерпевшей.

По словам матери дошкольницы, все произошло 8 марта в парке Зеленограда. Девочка гуляла с отцом, когда к ней подбежала прохожая и начала гасить о лицо сигарету. Отец девочки остановил агрессора, повалил ее на землю и удерживал до приезда полиции. Мужчина утверждает, что у нападавшей при себе был нож.

Родители написали заявление на нападавшую, но правоохранители якобы пояснили, что ей ничего не будет, так как она состоит на учете в психиатрической лечебнице.

«Они объяснили, что по факту ничего не могут сделать, пока она не причинит серьезную травму. При себе у нее был нож. Кроме нас, еще две мамы писали на эту женщину заявление. Оказалось, что она напала на их детей 12–14 лет, просто ударила их», — поделилась мать пострадавшей девочки.

Ребенку диагностировали ожог лица второй степени. Ее родители отказываются оставлять поступок нападавшей безнаказанным, пара опасается, что женщина продолжит нападения на детей.

Ранее в Москве мужчина набросился с ножом на случайных прохожих и водителя маршрутки.

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