Российский школьник хотел сжечь кабинет с одноклассниками, но испугался и передумал

В Лысьве подросток принес в школу коктейли Молотова и планировал устроить пожар в классе, но в последний момент передумал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девятиклассник принес в школу три баллончика, три коктейля Молотова, икону, два складных ножа, зажигалку, две игрушечные машинки и ноутбук. Он прошел мимо охранника с большой сумкой, зашел в туалет, переоделся в спортивный костюм и надел балаклаву.

Подростка заметили старшеклассники и сообщили о его странном поведении социальному педагогу. Учитель привел плачущего мальчика к себе в кабинет, подросток признался, что планировал поджечь класс и напугать одноклассников, но в последний момент испугался и передумал. В лицей был вызван наряд полиции, подростка доставили в больницу для проверки психического здоровья.

По словам родителей мальчика, он никогда не подвергался буллингу и не имел проблем с учебой.

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