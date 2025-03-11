Заммэра Москвы рассказал об обстановке на столичной улице после удара БПЛА

Заммэра Бирюков: службы ликвидируют повреждения дома после атаки БПЛА в Москве

Коммунальные службы устраняют последствия падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Домодедовской улице в южной части Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».

Бирюков уточнил, что беспилотник упал возле дома № 27. По словам заммэра, осколки дрона повредили кровлю здания и некоторые окна.

Чиновник уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, а обстановка на месте происшествия стабильная.

По данным министерства обороны России, в ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. В результате повреждения получили дома и автомобили. Пострадали люди, в том числе четырехлетний ребенок. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В общей сложности над регионами России были сбиты 337 украинских дронов.

Ранее неразорвавшийся беспилотник обезвредили в районе Москвы.