В городе Шебекино загорелось предприятие

В Шебекино начался пожар на промышленном предприятии

В Шебекино Белгородской области произошел пожар на промышленном предприятии. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Шепот Шебекино».

Причины возгорания пока неизвестны. Портал «Открытый Белгород» написал, что предварительно, пожар мог начаться из-за атаки украинского дрона. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО отбили одну из самых массовых атак беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, всего в небе над десятью регионами России были сбиты 337 украинских дронов.

Основной удар был нацелен на Курскую, Московскую и Брянскую области. Есть пострадавшие мирные жители, повреждены дома и автомобили. Аэропорты в Москве, Ярославле и Нижнем Новгороде временно приостанавливали работу.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.