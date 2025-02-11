Россиян предупредили об опасных последствиях Оземпика, о которых никто не говорит

В последнее время среди людей, страдающих лишним весом, наблюдается повышенный интерес к лекарственному препарату Семаглутиду (Оземпик — прим. ред.) и его аналогам. И это неудивительно, ведь многие блогеры и звезды заявили, что им удалось заметно похудеть на этом препарате. Однако, далеко не все говорят о возможных последствиях его использования. О них «Газете.Ru» рассказала нутрициолог, детский врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

Как рассказала врач, Семаглутид — это препарат для лечения диабета 2 типа. Он замедляет опорожнение желудка, снижает аппетит и помогает регулировать уровень сахара в крови.

«Да, он действительно работает для снижения веса, но его не создавали для людей без диабета, и его последствия могут быть серьезнее, чем просто потеря аппетита», — подчеркнула Хайкина.

Она назвала семь побочек, которые возможны при использовании препарата в целях похудеть.

Первая — желудок, который «забывает», как работать.

«Когда желудок привыкает к замедленному пищеварению, он может перестать нормально функционировать даже после отмены препарата. Некоторые пациенты жалуются, что спустя месяцы после прекращения уколов их пищеварение так и не восстановилось», — рассказала Хайкина.

Вторая — потеря мышц вместо жира. Как объяснила врач, при быстрой потере веса без спорта и достаточного количества белка организм сжигает не то, что хотелось бы. Сначала расходуются мышцы, и только затем подключается жировая ткань. Результатом этого могут стать: ухудшение метаболизма, слабость и вялость, дряблость кожи и мышц, больная спина.

Третья — проблемы с кожей лица

«Резкое похудение приводит к потере подкожного жира, результатом чего может стать дряблая, постаревшая кожа, особенно на лице. Кстати, уколы не останавливают естественное старение, а наоборот, могут его ускорить», — объяснила врач.

Четвертая — риск панкреатита и проблем с поджелудочной.

«Есть данные, что семаглутид может повышать риск воспаления поджелудочной железы (панкреатита) и даже способствовать росту опухолей. Вообще, препарат не настолько «старый», чтобы изучить максимально отложенные последствия организма. Его изобрели лишь в 2017 году, а набрал он популярность лишь в 2021 году. Прошло слишком мало времени, чтобы мы понимали, чем в дальнейшем может «аукнуться» этот препарат», — предупредила Хайкина.

Пятая — тошнота, рвота и сильные боли в животе. Как рассказала врач, есть данные, которые указывают на то, что почти 40% людей, использующих Семаглутид, жалуются на постоянную тошноту, диарею или рвоту.

«Это не просто временный дискомфорт, а серьезная нагрузка на ЖКТ. Да, с одной стороны, с такими жалобами «много не наешь», но потом лечить гастрит — не самая приятная вещь», — добавила специалист.

Шестая — депрессия и нарушение психики. По словам врача, некоторые сообщают о тревоге, депрессии и отсутствии радости от еды и жизни. Резкое снижение аппетита влияет не только на тело, но и на психику.

Седьмая — нередко после прекращения приема препарата вес возвращается.

«Когда человек перестает колоть препарат, аппетит резко возвращается, а с ним и потерянные килограммы. А все почему? Потому что за время приема препарата пищевые привычки люди не меняли, спорт не подключали. Поэтому все и возвращается на круги своя. А учитывая тот факт, что люди теряют в первую очередь мышцы, то и «проценты» лишних килограммов приходят еще быстрее, чем это было до приема препарата», — объяснила Хайкина.

В заключение она отметила, что Семаглутид и его аналоги — это не «волшебная таблетка», а серьезное вмешательство в обмен веществ.

«Если вы не страдаете диабетом, его использование ради похудения может обернуться побочками, с которыми вам придется бороться куда дольше, чем с лишним весом. Хотите похудеть без серьезных рисков? Делайте ставку на правильное питание и движение», — резюмировала врач.

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