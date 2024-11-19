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Толпа мигрантов устроила штурм отдела полиции в Екатеринбурге

«Е1»: в Екатеринбурге толпа мигрантов штурмом взяла отдел полиции

В Кировском районе Екатеринбурга иностранцы атаковали отдел полиции, пытаясь занять очередь на дактилоскопию. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел возле миграционного центра по улице Сулимова, видео произошедшего появилось в сети. Перед зданием собралась большая толпа иностранцев, несколько десятков человек пытались занять очередь на дактилоскопию. По словам жителей соседних домов, подобную картину они наблюдают регулярно.

«Мигрантам условий нет. Тут китайцы, арабы, турки, казахи — считай, человек 40 уже. Обычно бывает от 100 до 150 человек, а проходят процедуру от силы 30 человек. Тут давка! И это платно», — рассказал один из местных жителей.

В региональном МВД сообщили, что сейчас миграционный центр работает в обычном режиме, а очереди скапливаются из-за повышенного спроса на услуги, с жалобами в правоохранительные органы никто не обращался.

Ранее в Кузбассе мигрантов лишили гражданства за отказ вставать на воинский учет.

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