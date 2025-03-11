Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали советы, как справиться с профессиональным выгоранием

Психолог Зиннатуллина: отпуск поможет справиться с профессиональным выгоранием
close
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Первый шаг в борьбе с профессиональным выгоранием — это своевременная диагностика, поскольку осознание проблемы уже является значительной частью решения. Об этом в беседе с РИАМО рассказала бизнес-психолог, эксперт по психологии денег Гульнара Зиннатуллина.

«Начните слушать себя. Честно признайте, что вы на пределе сил, и определите, что больше не в ваших возможностях. Составьте список дел и решите, что можно отложить или передать другим», — посоветовала специалист.

Она акцентировала внимание на том, что важно остановиться и поставить свое состояние на первое место. Для восстановления сил, по ее словам, лучше взять отпуск или несколько выходных.

Также эксперт посоветовала научиться говорить «нет», освободив себя от обязательств, которые превращаются в чрезмерную нагрузку. Кроме того, следует установить четкие границы между работой, личной жизнью и временем для себя, отметила Зиннатуллина.

Психолог Наталья Наумова до этого объяснила, почему опасно отказываться от отпуска.

По ее словам, из-за отсутствия полноценного отдыха можно столкнуться с переутомлением, вспышками агрессии, невозможностью держать себя в руках, а также потерей интереса к жизни и работе. Чтобы этого не допустить, психолог советует отдыхать не менее двух раз в год. Оптимальными для перезагрузки она назвала две недели отпуска.

Ранее россиянам рассказали, как наладить баланс между работой и личной жизнью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами