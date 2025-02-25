Психолог объяснила, почему опасно отказываться от отпуска

Отсутствие отпуска может привести к эмоциональному выгоранию, потому что людям необходим отдых и перезагрузка. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, из-за этого можно также столкнуться с переутомлением, вспышками агрессии, невозможностью держать себя в руках, а также потерей интереса к жизни и работе. Чтобы этого не допустить, психолог советует отдыхать не менее двух раз в год, оптимальными для перезагрузки она назвала две недели отпуска.

При планировании досуга эксперт рекомендует исходить из того, чего человеку не хватает в повседневной жизни.

«К примеру, при интеллектуальном труде может не хватать движения. В этом случае, чтобы расслабиться, можно сделать отпуск более активным. А вот занятым физическим трудом зачастую нужен спокойный отдых с возможностью выспаться, расслабиться, полежать под лучами солнца и искупаться в море», — отметила Наумова.

В пресс-службе сервиса «Авиасейлс» до этого рассказали «Газете.Ru», что доля зарубежных бронирований авиабилетов на март 2025 года выросла на 8 процентных пунктов к аналогичному периоду прошлого года. Половина путешественников (49%) планируют отправиться за рубеж. Самым востребованным международным направлением стал Стамбул (Турция) — 7% от всех зарубежных перелетов.

Ранее россияне стали вдвое реже брать микрозаймы на отпуск, чем в 2021 году.