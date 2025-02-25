Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, почему опасно отказываться от отпуска

Психолог Наумова: отказ от отпуска грозит эмоциональным выгоранием
close
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Отсутствие отпуска может привести к эмоциональному выгоранию, потому что людям необходим отдых и перезагрузка. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, из-за этого можно также столкнуться с переутомлением, вспышками агрессии, невозможностью держать себя в руках, а также потерей интереса к жизни и работе. Чтобы этого не допустить, психолог советует отдыхать не менее двух раз в год, оптимальными для перезагрузки она назвала две недели отпуска.

При планировании досуга эксперт рекомендует исходить из того, чего человеку не хватает в повседневной жизни.

«К примеру, при интеллектуальном труде может не хватать движения. В этом случае, чтобы расслабиться, можно сделать отпуск более активным. А вот занятым физическим трудом зачастую нужен спокойный отдых с возможностью выспаться, расслабиться, полежать под лучами солнца и искупаться в море», — отметила Наумова.

В пресс-службе сервиса «Авиасейлс» до этого рассказали «Газете.Ru», что доля зарубежных бронирований авиабилетов на март 2025 года выросла на 8 процентных пунктов к аналогичному периоду прошлого года. Половина путешественников (49%) планируют отправиться за рубеж. Самым востребованным международным направлением стал Стамбул (Турция) — 7% от всех зарубежных перелетов.

Ранее россияне стали вдвое реже брать микрозаймы на отпуск, чем в 2021 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами