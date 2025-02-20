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Россиянам рассказали, как наладить баланс между работой и личной жизнью

Бизнес-стратег Журавлев: каждому важно найти баланс между работой и личной жизнью
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Каждому человеку для ощущения удовлетворенности и счастья важно найти баланс между работой и личной жизнью. Начать следует с четкого разделения усердного и тяжелого труда, считает бизнес-стратег Сергей Журавлев. Добровольно выполнять обязанности за троих и «переезжать» на работу — это не про здоровые отношения с занятостью, объяснил он «Пятому каналу».

При регулярных переработках и экстремальных нагрузках человек находится в состоянии постоянно бегущего марафонца, пояснил эксперт. Часто это еще и бесполезно, предупредил он.

«Тяжелый труд вообще не принесет ничего хорошего. Он однозначно не будет высоко оплачиваться в тройном размере. Трудозатратность от работы с восьми утра до часу ночи не окупится в той же мере», — подчеркнул Журавлев.

Даже премия или похвала начальства не будет соразмерна усилиям, а от до эмоционального выгорания дойти будет несложно. Поэтому важно, чтобы работа не вгоняла в стресс, а значит нужно постепенно повышать продуктивность. Также эксперт посоветовал записывать важные дела в ежедневник, регулярно в течение рабочего дня делать перерывы и стараться соизмерять рабочую нагрузку со своими силами.

Для баланса между работой и жизнью следует правильно отдыхать, убежден бизнес-стратег. Он посоветовал пересмотреть схему «работа-дом-работа», пояснив, что такая монотонность жизни и приводит к выгоранию. Очень важно добавить к этой системе добавить регулярные занятия спортом, живое общение с друзьями, посещение новых мест.

Важно не проверять дома телефон, запретить себе думскроллинг и зависание в телевизоре, а также полностью отвлекаться от обязанностей во время отпуска, заключил специалист.

Напомним, психологи согласны, что без полноценного восстановления продуктивность снижается, а качество жизни падает. Важно установление четких границ между работой и личным временем, регулярные занятия спортом, которые снижают уровень кортизола, а также налаживание режима сна.

Миллиардер Безос ранее раскритиковал важность баланса между работой и личной жизнью.

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