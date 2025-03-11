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Садоводы рассказали, какие цветы можно посадить в марте

Pravda.Ru: дачники могут посадить анютины глазки в марте
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Shutterstock

В марте дачники могут посадить цветы, которые не боятся холодов и могут пережить кратковременные заморозки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

К выносливым однолетним цветам они отнесли анютины глазки, очиток, кевирожак, кокарды, цветы-бабочки, кипрей. Для посадки растений, способных пережить более жесткие зимние условия, они порекомендовали обратить внимание на полузимостойкие травянистые цветы — календулу, львиную пасть и георгины.

«Эти растения особенно чувствительны к заморозкам, поэтому их лучше посадить в горшки или в теплицу, чтобы защитить от утренних морозов», — уточнили в сообщении.

В марте также можно посеять садовые вербены, вонючку и цветы-бабочки, заключили специалисты.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что в марте дачникам важно провести обрезку деревьев и обработку от зимующих вредителей. Садовод также советует приоткрыть укрывной материал, чтобы деревья и кусты проветрились после зимы. Помимо этого, важно очистить участок от мусора. Обработку от вредителей, по ее словам, стоит провести в конце месяца.

Ранее россиян предупредили о штрафах, связанных с дачей, в 2025 году.

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