Россиян предупредили о штрафах, связанных с дачей, в 2025 году

Юрист Васильева предупредила дачников о возможных штрафах в 2025 году

Россияне могут получить штраф за нецелевое использование земельного участка, например, для коммерческой деятельности, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение юриста, доцента Финансового университета при Правительстве российской Федерации Оксаны Васильевой.

Кроме того, по ее словам, штраф могут выписать за несоблюдение правил пожарной безопасности, правил обращения с отходами, санитарных норм, правил строительства и благоустройства.

Как подчеркнула юрист, владельцам дач необходимо помнить, что утилизация натурального мусора, такого как скошенная трава, листья и ветки путем сжигания допускаются только при условии достаточной отдаленности — 7,5 метров — от ближайших построек, и расстояние до лиственного леса при сжигании таких отходов должно составлять не менее 15 метров, до хвойного — 50 метров.

С 1 марта в силу вступила внесенная в Земельный кодекс поправка, которая позволила властям изымать дачные участки у россиян в случае, если они их не освоят в установленные сроки. Проблемы могут возникнуть, если участок заболочен, захламлен, зарос сорняками. Отнятые участки отдадут ветеранам военной спецоперации, а также многодетным и малоимущим семьям.

Ранее в России приняли закон о повторной выдаче земельных участков при одном условии.