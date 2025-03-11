«Мираторг» пообещал поддержать семьи сотрудников, погибших из-за украинских БПЛА

«Мираторг» выплатит семьям погибших после атаки БПЛА сотрудников по 1,5 млн

Компания «Мираторг» подтвердила гибель второго сотрудника компании после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания выплатит компенсации семьям обоих погибших в размере 1,5 млн рублей.

В Домодедово беспилотники ВСУ атаковали парковку «Мираторга», загорелись 20 автомобилей.

В ночь на 11 марта российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Министерство обороны РФ сообщило, что всего средства противовоздушной обороны сбили 337 дронов. При этом 91 летательный аппарат был уничтожен в небе над Московской областью. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

После атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 20 человек. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в трех муниципалитетах Подмосковья зафиксировано максимальное число пострадавших и самый большой ущерб.

Ранее сообщалось, что генсека ОБСЕ везут на место падения БПЛА в Москве.