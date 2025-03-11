Житель Видного рассказал, как над ним взорвался украинский беспилотник

Столичный регион минувшей ночью атаковали десятки украинских беспилотников, в том числе под огонь попал подмосковный город Видное. Его житель, очевидец атаки Артур рассказал 360.ru, как пережил взрыв дрона, произошедший совсем рядом.

По словам мужчины, все началось с грохота со стороны расположенной неподалеку стройплощадки, который он услышал около пяти утра. Затем начался гул, который постепенно нарастал.

«Он все приближается-приближается — и взрыв прямо надо мной, где-то этажей шесть выше, — вспоминает Артур. — После этого мы выбегаем — все разорвало, все валяется... Потом уже ПВО работала. Где-то вдалеке еще взрывалось».

Напомним, в Минобороны сообщили, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Московской области. Атака началась около 4:30 утра, когда средства ПВО ликвидировали шесть БПЛА в Раменском городском округе. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что пострадали от падения обломков БПЛА шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Двоих пострадавших спасти не удалось, в том числе жителя Видного.

Ранее в Госдуме прокомментировали массированную атаку украинских дронов на Подмосковье.