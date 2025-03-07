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Врач рассказал, какие фрукты помогут быть опасны для пожилых

Врач Арзамасцев: пожилым с диабетом не стоит есть хурму, бананы и виноград
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Пожилым людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью стоит исключить из своего рациона сладкие фрукты с высоким гликемическим индексом, включая хурму, бананы, виноград и манго. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, гастрит или язва, врач посоветовал не есть твердые, богатые клетчаткой фрукты, потому что они будут травмировать слизистую и вызовут обострение. К ним он отнес зеленые яблоки.

«У многих пожилых встречается дивертикулез — образование в стенке толстой кишки мешочкообразных выпячиваний. При такой проблеме со здоровьем рекомендуется ограничить фрукты, богатые семечками, чтобы ситуация не ухудшалась. В частности, киви», — продолжил Арзамасцев.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что каши, овощи, фрукты, орехи, растительные масла и жирная рыба снижают уровень холестерина в крови. Снижению уровня холестерина способствуют продукты, богатые клетчаткой и пищевыми волокнами, отметила она.

Ранее садоводы рассказали, какие фрукты можно вырастить в помещении.

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