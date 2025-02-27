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Диетолог назвал продукты, которые улучшат микрофлору кишечника

Диетолог Пристанский: фрукты улучшат микрофлору кишечника
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Freepik.com

Любая кисломолочная продукция поможет улучшить микрофлору кишечника, от которой зависит самочувствие человека и состояние его иммунитета. Об этом «Радио 1» рассказал диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.

«Мы говорили о штамме болгарской палочки — это закваска, которая применяется в греческих йогуртах и благотворно влияет на состояние микрофлоры кишечника. Если собрать всю внешнюю микрофлору в нашем желудке, то это вообще отдельные микроорганизмы, которые работают на благо нашего организма», — сказал эксперт.

По его словам, полезные бактерии в кишечнике помогают бороться с вредными бактериями и синтезом витаминов. Чтобы поддерживать здоровье, важно также есть больше фруктов, которые содержат глюкозу, заключил Пристанский.

Британский диетолог Дженна Хоуп до этого говорила, что овсяная каша, горошек, чернослив и малина выступают рекордсменами по содержанию клетчатки, полезных волокон, снижающих риск развития рака кишечника. Согласно рекомендациям специалистов системы здравоохранения, в день взрослым людям нужно потреблять 30 граммов клетчатки. По мнению диетолога Хоуп, некоторые растительные продукты содержат больше пищевых волокон, поэтому их потребление помогает эффективнее обеспечивать защиту от рака.

Ранее были названы два типа продуктов для защиты от рака кишечника.

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