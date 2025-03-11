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В Петербурге мальчик попал в реанимацию с переломами костей черепа, упав с самоката

В Петербурге школьник расколол череп после падения с самоката
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Kozak_photo/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 13-летнего ребенка госпитализировали после того, как он покатался на самокате. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во дворе дома на Искровском проспекте. По данным издания, школьник упал с транспортного средства и ударился об асфальт головой.

В результате он получил ушиб мозга, перелом костей черепа и другие травмы. Состояние пострадавшего оценивают как тяжелое, пациент находится в реанимации.

До этого в реанимацию попала жительница Петербурга, которая неудачно упала с самоката в двух километрах от своего дома. У пострадавшей диагностировали перелом теменной кости, открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

Подобный случай произошел в подмосковном Наро-Фоминске. 13-летний мальчик ехал на электросамокате, но в какой-то момент упал. Его госпитализировали с подкожной гематомой, ушибом головного мозга и другими травмами.

Ранее в Подмосковье похититель самоката ударил ножом полицейского.

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