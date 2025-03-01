Подмосковный вор самоката ударил ножом полицейского

В Подмосковье мужчина, которого подозревают в краже самоката, напал на полицейских. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Подозреваемый в краже самоката оказал сопротивление полицейским при задержании — одного сотрудника он ударил металлическим прутом, другому нанес ножом резаную рану», — говорится в публикации.

По данным агентства, полицейским оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Нападавшего доставили в отделение. Ему грозит уголовная ответственность.

До этого в России захотели ввести госрегистрацию электросамокатов.

Ранее самокатчик-дебошир избил покупателя в российском магазине из-за замечания в свой адрес.