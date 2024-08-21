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Молодая петербурженка попала в реанимацию после падения с самоката

«Фонтанка»: в Петербурге девушка упала с самоката и попала в реанимацию

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Shutterstock

В Петербурге девушка попала в реанимацию после того, как упала во время езды на самокате. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации издания, инцидент произошел 20 августа возле одного из домов на Заречной улице. 25-летняя жительница Выборгского района ехала на самокате в двух километрах от своего дома и упала. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

После произошедшего ее госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости и ушиб мозга. Девушку поместили в реанимацию.

До этого в Челябинске семилетняя девочка упала на камни в карьере. Малолетняя, занимавшаяся альпинизмом, сорвалась вниз и рухнула с высоты двух метров. У нее подозревают перелом позвоночника.

Ранее автомобилист преследовал и избил подростка-самокатчика в Липецкой области.

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