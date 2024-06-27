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В Подмосковье мальчик упал с самоката и попал в реанимацию

В Подмосковье медики спасают 13-летнего мальчика после падения с самоката

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pexels.com

Московские медики спасают мальчика, который упал с электросамоката. Об этом сообщает ИА Регнум.

Инцидент произошел в Наро-Фоминске. После падения тринадцатилетнего местного жителя госпитализировали с многочисленными травмами, среди которых черепно-мозговая травма, подкожная гематома теменно-височно-лобной области, ушиб головного мозга и другие. О деталях произошедшего не сообщается.

На данный момент ребенок находится в реанимации, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Информацию о произошедшем специалисты направили сотрудникам МВД.

Сейчас правоохранители проводят проверку, после которой будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Выборгском районе Петербурга неизвестный на электросамокате врезался в гражданина Франции. После произошедшего иностранец сам обратился в медучреждение, где у него зафиксировали ушибы. Мужчину вскоре выписали в удовлетворительном состоянии.

По факту инцидента сотрудники МВД проводят проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее неизвестный напал на ветерана боевых действий и его семью на улице из-за электросамоката.

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