Трое детей пострадали от атаки дронов на Московскую область. Двоим нет еще и трех лет, рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
«У ребят небольшие ссадины на коже, перенесли стресс. Состояние здоровья удовлетворительное. Вся необходимая помощь, в том числе психологическая, оказывается», — говорится в сообщении.
Львова-Белова добавила, что находится на связи с уполномоченными по правам ребенка пострадавших регионов.
После атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 20 человек. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в трех муниципалитетах Подмосковья зафиксировано максимальное число пострадавших и самый большой ущерб.
По данным Минобороны, ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Московской области.
Всего над российскими регионами сбили 337 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.