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Трое детей пострадали от атаки дронов на Московскую область, двоим нет еще и трех лет

Львова-Белова: от атаки БПЛА на Московскую область пострадали трое детей
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Inna Varenytsia/Reuters

Трое детей пострадали от атаки дронов на Московскую область. Двоим нет еще и трех лет, рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

«‎У ребят небольшие ссадины на коже, перенесли стресс. Состояние здоровья удовлетворительное. Вся необходимая помощь, в том числе психологическая, оказывается», — говорится в сообщении.

Львова-Белова добавила, что находится на связи с уполномоченными по правам ребенка пострадавших регионов.

После атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 20 человек. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в трех муниципалитетах Подмосковья зафиксировано максимальное число пострадавших и самый большой ущерб.

По данным Минобороны, ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Московской области.

Всего над российскими регионами сбили 337 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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