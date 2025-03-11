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Россиянку забрали в психиатрическую больницу после пьяной ссоры с мужем

Екатеринбурженка вонзила в мужа ножницы во время ссоры и угодила в психбольницу
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге ссора между супругами закончилась госпитализацией и разбирательством в полиции. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на собственный источник.

«Сожители выпивали и поссорились, женщина схватила ножницы и вонзила в живот гражданскому супругу. Его на скорой увезли в больницу», — рассказал собеседник издания.

Агрессору также оказали медицинскую помощь: ее изолировали в психиатрической больнице. Другие подробности инцидента не уточняются.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

До этого в Калининграде арестовали 52-летнюю женщину, обвиняемую в нападении на 54-летнего супруга с ножом. Между парой произошел конфликт, в ходе которого женщина взяла острый предмет и вонзила его мужу в шею. Спасти его не удалось.

До этого жительница Воронежа ударила сожителя ножом в шею, когда тот помешал ей съехать от него.

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