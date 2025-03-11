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Врач объяснила, почему у людей возникает ожирение

Врач Соломатина: ожирение у людей может возникать из-за стресса
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Ожирение может возникать у людей в том случае, если они потребляют больше энергии, чем расходуют. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Когда человек много ест и мало двигается, у него образуется излишек энергии, который организм складирует в жировую ткань», — пояснила эксперт.

По ее словам, риск развития недуга также повышает стресс. В этом случае мозг ищет быстрый источник радости, которым зачастую выступают сладкое и жирная еда с высокой калорийностью. К другим причинам ожирения Соломатина отнесла генетические особенности человека и хронические заболевания.

Врач-эндокринолог «НИКИ детства» Мария Симакова до этого говорила, что избыточное потребление калорий, приводящее к искажению пищевых предпочтений, является главной причиной ожирения как у детей, так и у взрослых. По ее словам, при наличии такой проблемы важно разбираться с едой и искать причину, почему человек много ест. Чтобы избежать проблем, она посоветовала посещать врача-эндокринолога раз в три месяца для профилактики.

Ранее врач предупредила об опасности спортивных тренировок при ожирении.

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