Врач назвала главную причину ожирения у детей и взрослых

Избыточное потребление калорий, приводящее к искажению пищевых предпочтений, является главной причиной ожирения как у детей, так и у взрослых. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-эндокринолог «НИКИ детства» Мария Симакова.

«Разбираться нужно именно с едой. Нужно выявлять причину, почему ребенок кусочничает, почему много ест. Этим занимаются врачи, а потом назначают какие-то минимальные физические нагрузки с расширением объема», — объяснила специалист.

Она посоветовала посещать врача-эндокринолога раз в три месяца для профилактики.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого объяснила, как рассчитать свою норму калорий. По словам эксперта, она будет зависеть от образа жизни и особенностей строения организма, однако, усредненное число вычисляется по специальной формуле.

Она также отметила, что для предотвращения набора лишнего веса стоит проработать свои страхи и тревоги, которые могут вызывать переедание.

Ранее ученые нашли источник ожирения и диабета в мозге человека.