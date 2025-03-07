Врач предупредила об опасности спортивных тренировок при ожирении

Для людей с ожирением важна физическая активность, однако интенсивные нагрузки, спортивные тренировки могут нанести вред. Если человек с лишним весом начнёт резко заниматься спортом, то его сердечно-сосудистая система получит огромную нагрузку, предупредила в беседе с 360.ru диетолог Елена Соломатина.

У людей с ожирением все системы и органы в организме работают в «ненормальном режиме», и без того давая большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, отметила врач.

«Поэтому если просто отправить человека с ожирением, с лишним весом без подготовки в спортзал, где занимаются люди, не имеющие этих проблем, мы можем получить очень негативный эффект», — подчеркнула она.

При ожирении должен быть постоянный контроль со стороны врачей, а тренировки должны составляться специальные, адаптированные, добавила диетолог. Она напомнила, что при ожирении люди также в спортзалах испытывают стресс, психологический дискомфорт, что важно учитывать. В любом случае, без индивидуального подхода тренировки при таком заболевании чреваты ухудшением самочувствия.

Лучше всего, по словам Соломатиной, начинать движение с лечебной физкультуры, занятий в бассейне, так как такая активность будет более безопасной.

Напомним, зампред комитета Госдумы по спорту и член партии «Новые люди» Амир Хамитов до этого пообещал направить в Национальное фитнес-сообщество России предложение ввести скидки на абонементы в спортзалы для людей, страдающих ожирением. По его мнению, такие люди должны иметь возможность приобрести абонементы и начать посещать спортивные занятия на особых условиях. Это поможет побудить к активности людей, которые не занимаются спортом в силу финансовых ограничений, считает депутат.

Ранее врач назвала главную причину ожирения у детей и взрослых.