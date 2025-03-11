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Аэропорт Шереметьево вернулся к штатному режиму работы

Росавиация: в Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Шереметьево сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действовали более четырех часов. Во время действия ограничений на запасные аэродромы направили 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

Ограничения действуют в аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово.

Средства ПВО за ночь отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву. Атака началась около 4:30 утра, когда средства ПВО ликвидировали шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области. Повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вызовы о БПЛА поступали из различных городов и районов региона, включая Коломну, Зарайск, Серебряные пруды, Раменское и другие. В Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям) сообщается о нескольких пострадавших.

Ранее кровля многоэтажки в Москве получила повреждения от обломков сбитого дрона.

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Атаки БПЛА на Россию
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