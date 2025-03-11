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Российские импортеры нашли новый источник поставок пива

«Ъ»: российские импортеры решили ввозить пиво из Доминиканской Республики
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Depositphotos

Повышение пошлин на пиво из недружественных стран вынуждает российских импортеров искать новые источники поставок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, с начала текущего года ставка на ввоз продукции из «недружественных» стран увеличилась в десять раз — с €0,1 за 1 литр до €1. В результате было принято решение искать альтернативный импорт продукции.

«Вслед за китайскими и вьетнамскими напитками дистрибуторы планируют начать ввозить продукцию из Доминиканской Республики», — говорится в публикации.

«Ъ» пояснил, что в реестре Росаккредитации импортер алкоголя ООО «Мировой трейдер» получил декларацию о соответствии на пиво под марками Presidente и Presidente Light, которые изготавливаются крупным производителем Доминиканской Республики Cerveceria Nacional Dominicana.

Издание отмечает, что импорт напитка будет осуществляться в упаковках объемом до 0,5 литра, а также в кегах до 50 литров.

Среди прочего «Ъ» пишет со ссылкой на мнение гендиректора «Волковской пивоварни» Алексея Акселя, что поставки пива из Доминиканы и других экзотических стран являются действительно вынужденным решением из-за повышения импортных пошлин.

Однако, несмотря на альтернативные источники импорта, не стоит рассчитывать, что такие напитки будут значительно дешевле по цене, уточняет «Ъ», напоминая, что логистика для дальних стран дорого обходится с учетом сегодняшних проблем в этой сфере.

5 января сообщалось, что Китай в период с января по октябрь прошлого года нарастил поставки пива в Россию, вытеснив тем самым Бельгию из тройки крупнейших поставщиков напитка в РФ.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.

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