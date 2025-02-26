В России определили самый популярный алкогольный напиток

Пиво и пивные напитки составили 58% продаж алкоголя в России в январе и феврале, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение экспертов компании «Атол».

Кроме того, объем продаж виски увеличился на 12%, водки — на 11%, а шампанского и игристых вин — на 8%. Наоборот, интерес к самбуке упал на 19%, текиле — на 16%, вермуту — на 11%, ликерам — на 4%.

Также, по сообщению аналитиков компании, объем продаж алкоголя в несетевой рознице за первые два месяца нынешнего года увеличился на 5% относительно аналогичного периода прошлого года.

В первой половине февраля руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин спрогнозировал, что в российских магазинах возникнет дефицит импортного пива и слабоалкогольных коктейлей в 2025 году.

На прошлой неделе эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин сообщил, что в России сократят импорт пива из недружественных стран из-за таможенных пошлин и заменят на отечественные аналоги.

Ранее врач рассказала, что вино и пиво являются пребиотиками.