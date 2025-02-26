Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России определили самый популярный алкогольный напиток

РИА Новости: в России 58% продаж алкоголя пришлись на пиво
close
Shutterstock

Пиво и пивные напитки составили 58% продаж алкоголя в России в январе и феврале, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение экспертов компании «Атол».

Кроме того, объем продаж виски увеличился на 12%, водки — на 11%, а шампанского и игристых вин — на 8%. Наоборот, интерес к самбуке упал на 19%, текиле — на 16%, вермуту — на 11%, ликерам — на 4%.

Также, по сообщению аналитиков компании, объем продаж алкоголя в несетевой рознице за первые два месяца нынешнего года увеличился на 5% относительно аналогичного периода прошлого года.

В первой половине февраля руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин спрогнозировал, что в российских магазинах возникнет дефицит импортного пива и слабоалкогольных коктейлей в 2025 году.

На прошлой неделе эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин сообщил, что в России сократят импорт пива из недружественных стран из-за таможенных пошлин и заменят на отечественные аналоги.

Ранее врач рассказала, что вино и пиво являются пребиотиками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами