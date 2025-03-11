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В Калужской области сбили восемь беспилотников

Силы ПВО ночью сбили на территории Калужской области восемь беспилотников ВСУ
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны сбили в ходе ночной атаки украинских войск восемь беспилотников на территории Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Три БПЛА сбили в Перемышльском районе, два в Кировском районе, и еще по одному в Сухиничском, Тарусском и Жуковском районах.

На местах падения дронов работают оперативные группы. По предварительной информации губернатора, пострадавших нет.

Шапша также рассказал, что в Перемышльском районе в результате падения беспилотника произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме.

Местным властям поручили организовать работу по восстановлению пострадавших зданий.

Утром столичный градоначальник Сергей Собянин сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников Вооруженных сил Украины, летевших на Москву.

Ранее кровля многоэтажки в Москве получила повреждения от обломков сбитого дрона.

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