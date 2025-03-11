В Нижнем Новгороде временно прекращены полеты из-за угрозы БПЛА

Росавиация: в нижегородском аэропорту Стригино введены запреты на вылет и прием

В нижегородском аэропорту Стригино введены временные запреты на вылет и прием воздушных судов. Об этом в Telegram-канале пишет представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 мск введены также в нижегородском аэропорту Стригино (код ИКАО: UWGG)», — пишет Кореняко.

До этого аналогичные ограничения были введены в московских аэропортах Жуковский и Домодедово на фоне налета украинских беспилотников на российскую столицу.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице силами противовоздушной обороны были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате атаки нет пострадавших и повреждений. На местах обнаружения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Орловской области отразили атаку ВСУ.