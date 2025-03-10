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В Орловской области отразили атаку ВСУ

Губернатор Клычков: силы ПВО сбили в Орловской области два беспилотника ВСУ
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Илья Питалев/РИА Новости

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили минувшей ночью над Орловской областью. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Андрей Клычков.

«Ночью отражена очередная вражеская атака — над Орловской областью силами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА», — сообщил Клычков.

Он добавил, что повреждений жилых домов и инфраструктуры, а также пострадавших в ходе этой вражеской атаки нет. На местах происшествий оперативными службами ведутся проверки.

По данным Минобороны России, в ночь на 10 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов ВСУ над регионами страны.

В частности, этой ночью звук, похожий на работу двигателя беспилотника, слышали жители Новокуйбышевска в Самарской области. Чуть позже со стороны нефтеперерабатывающего завода раздался мощный взрыв. Очевидцы рассказали, что видели яркие вспышки в небе. По предварительной информации, один из дронов был сбит на подлете к предприятию.

Вскоре в сети появилось видео со взрывом после атаки беспилотников в Новокуйбышевске.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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