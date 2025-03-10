В Госдуме предложили сделать добровольной регистрацию по месту жительства

В России следует установить добровольный порядок регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания. Об этом говорится во внесенном в Госдуму законопроекте депутатов фракции «Новые люди».

По мнению парламентариев, ныне существующая система обязательной регистрации часто не учитывает реальные жизненные обстоятельства россиян. Так, многие арендодатели не желают оформлять регистрацию по адресу принадлежащих им квартир. В связи с этим граждане не могут зарегистрироваться в арендуемом жилье, не могут зарегистрироваться и рискуют получать штрафы.

Депутаты подчеркнули, что примерно 20% граждан не имеют собственного жилья и вынуждены арендовать комнаты или квартиры. При этом около 25% россиян в возрасте до 30 лет проживают не по месту своей постоянной или временной регистрации. В тоже время большинство государственных услуг можно получить с помощью портала госуслуг, указав фактический адрес проживания без необходимости подтверждения регистрации. Государственные системы РФ способны функционировать на основе добровольного уведомления граждан о своем месте жительства и месте пребывания, что подтверждает возможность использования более гибкой и добровольной системы регистрации россиян.

20 февраля сообщалось, что в Нижегородской области 37-летнему участнику специальной военной операции (СВО) на Украине чиновники отказались выплачивать компенсацию в размере одного миллиона рублей за ранение из-за того, что он не был прописан в регионе.

Ранее сообщалось, что в России хотят упростить регистрацию для вынужденных переселенцев.