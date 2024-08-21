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В России хотя упростить регистрацию для вынужденных переселенцев

В Госдуму внесут проект, упрощающий регистрацию для вынужденных переселенцев

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Фракция ЛДПР планирует представить в Госдуме законопроект, который упростит процесс регистрации для вынужденных переселенцев, не имеющих постоянного места жительства в России. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев в интервью РИА Новости.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранцам, приехавшим в страну из-за несогласия с политикой своих государств, получить временное разрешение на проживание без необходимости подтверждения знания русского языка.

«Мы с коллегами по фракции ЛДПР вносим изменения в законы,.. которыми регламентируем порядок регистрации по месту пребывания для: вынужденных переселенцев, беженцев, иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществившим переезд в Россию из своей другой страны по мотивам непринятия реализуемой политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», - отметил Кошелев. По словам парламентария, его однопартийцы предлагают установить местом пребывания для этих категорий граждан муниципальный район, округ или городской округ, где гражданин России обращается в территориальный орган МВД.

Такая инициатива позволит установить специальный порядок регистрации для вынужденных переселенцев, временно не имеющих постоянного места жительства в России, а также обеспечит их правом на получение различных государственных и муниципальных услуг, адресной социальной помощи и социальных пособий.

В то же время в Госдуме призвали собирать биоматериал у всех приезжающих в Россию иностранцев. Соответствующее предложение депутат Госдумы Иван Сухарев направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

С 2004 года в России дополнили список въезжающих в страну лиц, которые подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию. А с конца 2016 года ФСБ России имеет право на получение биоматериала и обработку геномной информации в рамках погранконтроля. Это распространяется на иностранцев, которые обладают признаками того, что их могут склонить к терроризму, напомнил парламентарий. Он призвал главу правительства рассмотреть возможность введения сбора биометрии со всех, кто без российского гражданства пересекает государственную границу.

Ранее в Москве десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат.

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