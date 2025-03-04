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«Радиостанция Судного дня» 46 раз вышла в эфир в феврале

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 в феврале 46 раз вышла в эфир
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В феврале текущего года радиостанция УВБ-76, известная радиолюбителям как «Радиостанция Судного дня», продемонстрировала небывалую активность. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Рекордное число сообщений — 25 — УВБ-76 выдала 12 февраля. Этот день примечателен также телефонным разговором между президентами США и России.

Первыми переданными сообщениями стали слова «синопсис» и «нарта». В последующие часы были зафиксированы такие слова, как «бульвар», «плагиат», «одоферт», «микропора», «огрубение», «дитя» и другие, не имеющие очевидного смысла. Последняя активность станции была зарегистрирована 3 марта, с передачей слов «йотоласт» и «рунический».

УВБ-76 известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания», прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями.

В декабре прошлого года военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что радиостанция «Судного дня» УВБ-76 не способна передавать никаких шифров.

Ранее «Радиостанция Судного дня» транслировала Shaman и «Лебединое озеро».

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