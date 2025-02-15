Малышеву назвали «безграмотной» из-за ошибки в валентинке

Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) перепиской с мужем на День святого Валентина и столкнулась с критикой подписчиков.

Записка врача для любимого содержала в себе следующие слова: «Игорек! Я побежало на работу. Я тебя люблю. До вечера». Муж Малышевой ответил на обращение: «С днем всех влюбленых!!!» (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

После этого пользователи начали обвинять женщину и ее супруга в безграмотности из-за орфографических ошибок. Некоторые комментаторы упрекнули телеведущую в корявом почерке и написали о том, что ошибки не соответствуют тому, каким образом Малышева себя позиционирует.

До этого Малышева в эфире программы «Жить здорово!» предупредила, что россияне могут взбунтоваться, если корвалол и валокордин сделают рецептурными. По ее словам, если в стране корвалол и валокордин станут рецептурными, то «пойдут митинги на Красную площадь с требованием залить ее корвалолом и валокордином».

Ранее Малышева обратилась с требованием к Госдуме.