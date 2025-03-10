Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил создать отдельную поддержку участников СВО

Путин поручил установить направление поддержки бизнеса участников СВО
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны в рамках программы социального контракта установить отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что кабмину поручено предусмотреть увеличение финансирования данной программы на основании социального контракта.

Социальный контракт — это помощь государства по поиску работы, открытию собственного бизнеса и преодолению кризисной жизненной ситуации. Граждане России могут заключить соцконтракт, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на человека. При этом на соцконтракт не распространяется правило нулевого дохода и оценка имущественной обеспеченности.

Также сообщалось, что Путин поручил правительству обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавших участие в СВО.

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами