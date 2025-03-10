Путин поручил создать отдельную поддержку участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны в рамках программы социального контракта установить отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что кабмину поручено предусмотреть увеличение финансирования данной программы на основании социального контракта.

Социальный контракт — это помощь государства по поиску работы, открытию собственного бизнеса и преодолению кризисной жизненной ситуации. Граждане России могут заключить соцконтракт, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на человека. При этом на соцконтракт не распространяется правило нулевого дохода и оценка имущественной обеспеченности.

Также сообщалось, что Путин поручил правительству обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавших участие в СВО.

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.