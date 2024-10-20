Молодая россиянка убила годовалого сына, оставив его без воды и пищи, и выбросила тело

Во Владимирской области младенец, которого мать оставила одного в квартире, умер без пищи и воды. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Коврове. По версии следствия, молодая мать 2005 года рождения оставила своего беспомощного в силу возраста сына 2023 года рождения одного в квартире на длительное время. Когда она вернулась, лишенный пищи и воды младенец был уже мертв. Россиянка положила тело мальчика в коробку вместе с его вещами и выбросила неподалеку от места жительства.

Тело младенца обнаружили в районе Восточной улицы 18 октября. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность ребенка и задержали его мать. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Фигурантке предъявили обвинение, решается вопрос об избрании россиянке меры пресечения. Детали и обстоятельства случившегося уточняются, следователи допрашивают родственников.

Ранее в Турции погиб 21 младенец из-за желания врачей заработать денег.