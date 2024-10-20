Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молодая россиянка убила годовалого сына, оставив его без воды и пищи, и выбросила тело

Во Владимирской области младенец, оставленный матерью в квартире, умер от голода

close
Pixabay

Во Владимирской области младенец, которого мать оставила одного в квартире, умер без пищи и воды. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Коврове. По версии следствия, молодая мать 2005 года рождения оставила своего беспомощного в силу возраста сына 2023 года рождения одного в квартире на длительное время. Когда она вернулась, лишенный пищи и воды младенец был уже мертв. Россиянка положила тело мальчика в коробку вместе с его вещами и выбросила неподалеку от места жительства.

Тело младенца обнаружили в районе Восточной улицы 18 октября. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность ребенка и задержали его мать. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Фигурантке предъявили обвинение, решается вопрос об избрании россиянке меры пресечения. Детали и обстоятельства случившегося уточняются, следователи допрашивают родственников.

Ранее в Турции погиб 21 младенец из-за желания врачей заработать денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами