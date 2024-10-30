Военный случайно убил сына сослуживца, показывая ему гранатомет

Школьник погиб в ЛНР, когда командир его отца показывал ребенку гранатомет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как пишет канал, 27 октября 13-летний мальчик из Ставрополя вместе с мамой приехали к месту службы его отца в Должанском районе.

Командир отца познакомился с мальчиком и решил показать ему, как стреляет гранатомет, но при выстреле боеприпас разорвался внутри ствола.

По данным Baza, военный погиб на месте, а мальчик получил серьезные травмы. Его доставили в ближайшую больницу, но врачи не смогли его спасти.

Отец мальчика получил осколочные ранения, мама не пострадала.

20 октября сообщалось, что в Киргизии подросток ранил младшего брата из пневматической винтовки. Оружие мальчику дал его отец, когда они охраняли поле, чтобы тот отгонял бродячих собак. В какой-то момент подросток по неосторожности произвел выстрел и пуля попала в живот младшему брату. Ребенка доставили в больницу и провели операцию.

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