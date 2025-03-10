На Украине запустили платформу «е-Конопля»

На Украине запустили электронную систему для выращивания и переработки конопли

Министерство аграрной политики Украины анонсировало запуск электронной системы, призванной упростить процесс выращивания и переработки промышленной конопли. Об этом сообщил глава ведомства Виталий Коваль на своем Telegram-канале.

Он отметил, что новая электронная платформа «е-Конопля» является еще одним шагом к созданию прозрачного аграрного рынка. С 10 марта 2025 года юридические лица, занимающиеся данной отраслью, смогут использовать удобный цифровой интерфейс для своей деятельности.

По словам Коваля, в систему будет интегрирован доступ к государственным реестрам. Основная цель инициативы — поддержка бизнес-среды, снижение уровня коррупции и возвращение Украины на лидирующие позиции в производстве промышленной конопли, добавил министр.

В августе прошлого года на Украине вступил в силу закон о легализации медицинской марихуаны. Предполагается, что препараты будут продаваться в форме оральных капель, твердых капсул и дентальных паст. Причем приобрести их можно будет только по электронному рецепту, в котором будет указываться лекарственная форма и дозировка, а также названия действующих веществ в составе.

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