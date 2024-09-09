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Трамп рассказал, что думает о легализации наркотиков в США

Трамп пообещал поддержать легализацию марихуаны во Флориде

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Tom Brenner/Reuters

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил, что примет участие в голосовании по легализации марихуаны в штате Флорида, которое должно пройти в ноябре, передает The Hill. По его словам, он собирается поддержать данную меру.

«Пришло время положить конец ненужным арестам и тюремному заключению взрослых за небольшие количества марихуаны для личного пользования. Мы также должны внедрить разумные правила, одновременно обеспечивая доступ взрослых к безопасному, проверенному продукту <...> как житель Флориды, я буду голосовать «за», — отметил Трамп.

Он добавил, что в случае победы на президентских выборах готов работать с конгрессом над поддержкой прав штатов принимать законы о марихуане. Трамп подчеркнул, что меры по легализации принимаются в соответствии с желаниями избирателей и вне зависимости от личного отношения политиков к этому вопросу.

На федеральном марихуана в США остается под запретом. Пока наркотик классифицируется как тяжелый наравне с героином. В мае 2024 года в США стартовал формальный процесс о переводе каннабиса в список наркотиков с умеренным или низким потенциалом физической и психологической зависимости, что сделает его употребление менее серьезным преступлением. При этом в 40 штатах марихуана уже легальна.

Ранее в США решили сократить список тяжелых наркотиков.

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