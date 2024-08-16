На Украине вступил в силу закон о легализации медицинской марихуаны. Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины.

Препараты будут продаваться в форме оральных капель, твердых капсул и дентальных паст. Причем приобрести их можно будет только по электронному рецепту, в котором будет указываться лекарственная форма и дозировка, а также названия действующих веществ в составе.

Людям, которые въезжают или выезжают с Украины или следуют транзитом, закон позволяет иметь при себе такие лекарства для личного использования в объеме, не превышающем определенный рецептом врача.

Закон также регулирует оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

Для выращивания конопли в стране необходимы закрытая почва, а также обеспечение круглосуточного видеонаблюдения с доступом к нему Нацполиции Украины. Перевозки медицинской марихуаны и лекарств из нее будет контролировать государственная охрана.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинской марихуаны в стране в целях «расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны».

Ранее в Германии легализовали каннабис.