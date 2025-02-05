В Санкт-Петербурге почти 60 школьных классов отправили на карантин

В Петербурге 56 школьных классов и 19 групп детсадов отправили на карантин

В Санкт-Петербурге зафиксирован значительный рост заболеваемости среди школьников. В связи с увеличением числа случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 временно остановлен учебный процесс примерно в 60 классах, сообщает портал 78.ru со ссылкой на комитет по образованию Петербурга.

На 4 февраля учеба остановлена в 56 классах и 19 группах детских садов, как сообщил комитет по образованию города. Эти меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения инфекций.

Специалисты отмечают 15%-ное увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом, особенно среди детей в возрасте от трех до шести лет. Всего зарегистрировано почти 33,8 тысячи случаев заболеваний. Родителям рекомендуется внимательно следить за здоровьем детей, соблюдать гигиену и избегать мест скопления людей.

28 января сообщалось, что за неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в России выросла на 12,9% по сравнению с предшествующими семью днями.

Ранее в российском городе несколько классов школы отправили на карантин из-за чесотки.