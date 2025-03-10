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В России зафиксирован подъем заболеваемости гриппом

Минздрав: в России отмечается подъем заболеваемости гриппом
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Shutterstock/FOTODOM

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов заявил, что в РФ фиксируется рост заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Его слова приводит «Интерфакс».

«В настоящее время в РФ наблюдается подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ», — сказал Чуланов.

По его словам, наиболее выраженный рост показателей заболеваемости фиксируется в европейской части России и на Урале.

Он отметил, что для гриппа и иных ОРВИ характерны высокие показатели заболеваемости именно в это время года.

Роспотребнадзор ранее сообщал, что в России с 17 по 23 февраля 993 тыс. человек заразились острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что на 6,5% больше показателя прошлой недели. Там уточнили, что среди вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа B и A(H1N1) , а среди вирусов негриппозной этиологии — риновирусы , РС-вирусы . Чтобы предотвратить распространение инфекций, были закрыты 510 школ, 100 детсадов и пять школ-интернатов.

Ранее россиян предупредили об опасности «быстрых» способов лечения ОРВИ.

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