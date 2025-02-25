В 49 регионах России превышен показатель заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в стране на 6,5% за неделю

В России с 17 по 23 февраля 993 тыс. человек заразились острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что на 6,5% больше показателя прошлой недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Превышение среднероссийского показателя отмечено в 49 регионах страны. В 30 субъектах Российской Федерации количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Там уточнили, что среди вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа B (передаются только от человека к человеку) и A(H1N1) (поражает как людей, так и животных), а среди вирусов негриппозной этиологии — риновирусы (поражают слизистую оболочку носа), РС-вирусы (респираторно-синцитиальные вирусы вызывают инфекции дыхательных путей). Чтобы предотвратить распространение инфекций, были закрыты 510 школ, 100 детсадов и пять школ-интернатов.

Эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил февральскую вспышку ОРВИ и гриппа возвращением детей в школы. По его словам, происходящее соответствует прогнозам, а что касается карантина, то его вводят отдельные учебные заведения для защиты детей и учителей.

Ранее профессор сообщила, что после COVID-19 лечить ОРВИ малиной и медом недостаточно.