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В России хотят создать департамент для борьбы с одиночеством

Депутат Чернышов предложил создать в РФ департамент по проблеме одиночества
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность создания в структуре министерства здравоохранения отдельного департамента, занимающегося проблемой одиночества. Соответствующее обращение было направлено главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, передает RT.

«Одиночество — одна из ключевых причин широкого спектра психологических и физиологических заболеваний, и его последствия требуют системного подхода на государственном уровне», — говорится в документе.

По словам депутата, департамент должен заняться разработкой мер по снижению уровня одиночества среди россиян, а также координировать программы по профилактике и оказывать поддержку путем сотрудничества с общественными организациями.

Чернышов подчеркнул, что проблема одиночества не просто социальное явление, а фактор, который оказывает влияние на жизнь и здоровье населения.

До этого автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рассказал, почему россияне становятся зависимыми от маркетплейсов. По его словам, часто онлайн-шопоголиками становятся из-за ощущения пустоты в жизни или используют его как способ борьбы со стрессом.

Ранее ученые выяснили, какие женщины наиболее одиноки и несчастны.

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