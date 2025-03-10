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В Ленинградском зоопарке родился детеныш китайских мунтжаков

В Ленинградском зоопарке у пары китайских мунтжаков родился детеныш

В Ленинградском зоопарке у пары китайских мунтжаков (небольших оленей, обитающих в Китае и на Тайване) родился детеныш. Об этом рассказали в Telegram-канале учреждения.

«Двадцать второго января у пары оленей Артура и Офелии родился детеныш! И благодаря киперам мы уже знаем, что это самочка. Малышка еще совсем юна и реагирует на многое осторожно и пугливо. Сейчас она активно выходит гулять с группой сородичей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что детеныш изучает мир и пробует разные виды корма. Он пока держится взрослых и повторяет за ними.

В зоопарке также рассказали, что белые пятнышки на шерстке детеныша еще не исчезли. К возрасту шести месяцев окрас станет однотонным, как у взрослых особей, отметили специалисты.

В феврале этого года в Московском зоопарке у самки капибары по кличке Малая родился девятый детеныш. По словам киперов, процесс появления на свет потомства могли видеть гости зоопарка, так как это происходило в экспозиционном вольере. Сразу после родов сотрудники зоопарка сделали кадры с детенышем. Сотрудники отметили, что заботу о новорожденном несут все члены семьи.

В ноябре прошлого года в Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены.

Ранее в Московском зоопарке показали первые кадры с малайским медвежонком Лучиком.

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