В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.

Пресс-служба показала кадры с новорожденным обитателем зоопарка. В первый день своей жизни он весил 615 грамм. Сейчас ему уже три месяца, его нынешний вес уже превышает семь килограмм.

«Детеныш потихоньку растет и развивается во внутренних, не экспозиционных помещениях зоопарка. Сперва малыш только ел и спал, теперь он уже бегает, играет, узнает знакомых ему людей», — говорится в сообщении.

Бурая гиена является редким животным. В Международной Красной книге они обозначены как близкие к уязвимому положению. На данный момент в дикой природе их осталось от 4 до 10 тысяч особей.

До этого в Московском зоопарке появился малайский медвежонок. Первый ужин медвежонка состоял из молочной смеси для выкармливания щенков и специально приготовленного пюре из тыквы, манго и банана. Поначалу он нервничал, однако потом привык к новому месту.

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