В Казахстане обезвредили группу религиозных радикалов

На юге Казахстана спецслужбы успешно нейтрализовали группу радикалов, подозреваемых в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По информации пресс-службы, сотрудники подразделения по борьбе с экстремизмом совместно с Комитетом национальной безопасности пресекли деятельность группы жителей Мактааральского района, объединившихся на основе радикальных религиозных убеждений. Они распространяли в социальных сетях сообщения, унижающие достоинство людей и оскорбляющие религиозные чувства последователей других конфессий.

Также отмечается, что лидеры группы вели распространение аудио- и видеоматериалов, признанных судом экстремистскими. В ходе оперативных мероприятий было изъято свыше 20 единиц религиозной литературы, наркотические вещества, а также нелегально хранящиеся оружие и боеприпасы. МВД указало, что участники группы были арестованы по решению суда.

Накануне сообщалось, что казахстанские правоохранители во время трехдневной операции нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов, в том числе похищенных в ходе январских беспорядков в 2022 году.

Ранее в Казахстане вынесли приговор обвиняемым в организации январских беспорядков 2022 года.